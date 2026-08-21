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La Squadra mobile della Questura di Cagliari ha fermato un cittadino algerino di 25 anni, sospettato di essere coinvolto in una rapina avvenuta nel quartiere Marina lo scorso 14 agosto.
L'intervento è stato scatenato da una segnalazione di un cittadino somalo, della stessa età del presunto aggressore, che ha riportato di essere stato malmenato con calci e pugni per strada e derubato del suo monopattino da una persona conosciuta.
Gli investigatori hanno condotto un'analisi dettagliata dell'accaduto e delle informazioni fornite dalla vittima, che ha portato al recupero del monopattino e all'identificazione immediata del sospettato, trovato nel pomeriggio in piazza del Carmine.
Il sospettato è stato portato in Questura e detenuto per l'accusa di rapina aggravata, prima di essere trasferito a Uta.