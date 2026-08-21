Sale a venti il numero delle persone nella Provincia di Oristano colpite dal virus della Febbre del Nilo, con un uomo ultra settantenne attualmente ricoverato presso l'ospedale San Martino di Oristano.

Le autorità sanitarie locali hanno avviato un'inchiesta epidemiologica e stanno implementando misure preventive, tra cui la disinfezione dell'area residenziale dei soggetti infetti.

I primi casi risalgono a maggio, coinvolgendo persone di varie fasce d'età. Purtroppo, un individuo ultra novantenne è deceduto a causa della malattia. Altri pazienti sono stati dimessi o rimangono sotto osservazione presso l'ospedale di Oristano. Attualmente, diversi ultrasettantenni e ultracinquantenni sono ancora in cura presso l'ospedale San Martino.

La comunità locale è in allerta e le autorità stanno lavorando per contenere la diffusione del virus. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi riguardanti questa emergenza sanitaria.