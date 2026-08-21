La cerimonia commemorativa per onorare il Maresciallo Paolo Francesco Corbeddu, che perse la vita in servizio a Orune la notte del 21 agosto 2012, ha nuovamente riunito la comunità locale. Presenti i parenti del sottufficiale, il sindaco di Orune Giovanna Porcu, il parroco don Andrea Biancu e il Comandante Provinciale di Nuoro, Col. Gennaro Cassese, tutti riuniti per rendere omaggio al sacrificio di un uomo che ha dedicato la propria esistenza alla sicurezza della collettività.

Il Brigadiere Capo Corbeddu, originario di Oliena e in servizio presso la Stazione di Orune, fu tragicamente investito da un'auto che non si fermò all'alt durante un controllo sulla Strada Statale 389, al bivio di Galile, perdendo la vita a soli 58 anni. In seguito alla sua morte, il Ministero della Difesa gli conferì postumo il grado di Maresciallo come riconoscimento dell'eroismo e della dedizione dimostrati nel compimento del suo dovere.

L'evento drammatico lasciò un segno profondo nella comunità di Orune, dove il militare era apprezzato e rispettato per il suo impegno quotidiano e la sua umanità. La cerimonia odierna di commemorazione rinnova il legame saldo tra l'Arma dei Carabinieri e il territorio, sottolineando l'importanza del servizio verso il prossimo e il sacrificio talvolta richiesto a coloro che operano in prima linea per garantire la sicurezza di tutti.