Un incendio è divampato oggi, venerdì 21 agosto 2026, nel territorio di Austis, in località Funtana Lidone, dove è intervenuto immediatamente il Corpo Forestale per domare le fiamme.

Il fuoco, originato nei pressi della strada provinciale per Teti, sta interessando una superficie caratterizzata da vegetazione a macchia mediterranea e si sta propagando in un’area particolarmente impervia, dove le operazioni da terra risultano difficoltose.

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal D.O.S., il Direttore delle Operazioni di Spegnimento della Stazione forestale di Sorgono.

Per fronteggiare l’incendio è stato disposto anche l’intervento dei mezzi aerei. Inizialmente è entrato in azione un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di Sorgono; successivamente sono stati assegnati altri due velivoli: un secondo elicottero leggero dalla base CFVA di Farcana e un elicottero pesante biturbina AS332 Super Puma proveniente dalla base di Fenosu, a Oristano.

L’intervento aereo si è reso necessario anche a causa della difficoltà di accesso all’area interessata dalle fiamme per i mezzi e il personale impegnati nelle operazioni a terra.