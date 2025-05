Stava distribuendo volantini per i referendum dell’8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza al mercato di via Quirra, a Cagliari, quando è stato insultato e spintonato da un ambulante di 74 anni.

L’episodio, avvenuto in tarda mattinata nella struttura commerciale del quartiere San Michele, è stato denunciato dal sindacato Fillea Cgil. L'ambulante è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L'equipaggio dell'Arma è stato inviato in via Quirra, di fronte al mercato rionale, dopo la richiesta di aiuto di un uomo 40enne che aveva appena denunciato di essere stato minacciato con una chiave a croce e spintonato durante un diverbio. Giunti sul posto, i militari hanno avviato le procedure di identificazione: l'ambulante, in evidente stato di agitazione, invece che abbassare i toni, ha reagito - secondo la ricostruzione fornita dai militari - spingendo e strattonando i carabinieri nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Il 74enne è finito agli arresti domiciliari in attesa della direttissima. "Condanniamo con forza l'increscioso episodio che stamattina ha interrotto in modo violento il volantinaggio per i referendum su lavoro e cittadinanza nel quale erano impegnati al mercato di via Quirra i delegati della Fillea Cgil di Cagliari", denuncia la categoria degli edili insieme alla Camera del Lavoro Metropolitana, sottolineando che "si è trattato di un episodio isolato e che per il resto la partecipazione dei cittadini e delle cittadine che frequentano il mercato è stata importante e che la cittadinanza si mostra disponibile ad ascoltare i contenuti dei quesiti condividendo anche in tanti casi le ragioni del sì".