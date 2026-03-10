Notte di tensione a Uta, dove un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

L’intervento dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Iglesias è scattato dopo una richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza 112, che segnalava una violenta lite all’interno di un’abitazione del paese.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica. Secondo quanto ricostruito, il 40enne avrebbe aggredito i genitori conviventi per costringerli a consegnargli del denaro, verosimilmente per acquistare sostanze stupefacenti.

Di fronte al rifiuto della coppia, l’uomo avrebbe dato in escandescenze distruggendo parte del mobilio dell’abitazione nel tentativo di intimidirli ulteriormente.

I carabinieri sono riusciti a riportare la calma e a bloccare l’uomo prima che la situazione potesse degenerare in conseguenze più gravi. Dopo essere stato accompagnato in caserma per le formalità di rito, il 40enne è stato trasferito nella casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.