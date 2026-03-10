È scomparso, all’età di 83 anni, Don Paolino Fancello. Mercpledì 11 marzo, in concomitanza con i fnerali, che si svolgeranno a Sedilo, suo paese natale, l’Amministrazione comunale di Bosa ha proclamato una giornata di lutto cittadino.

Come si legge sul sito della Diocesi di Alghero-Bosa, Don Paolino aveva espresso il suo ‘Si’ a Dio, nel suo paese natale, nel 1966 e il 7 Agosto avrebbe festeggiato 60 anni di sacerdozio. Impegnato in giovane età come Assistente del Seminario, ha offerto il suo servizio principalmente nelle Comunità di Tresnuraghes e Bosa, ed è stato fondatore dell’emittente radiofonica Radio Planargia e della Società Sportiva Calmedia.

Il sindaco, Alfonso Marras, e l’Amministrazione comunale, a nome dell’intera comunità di Bosa, esprimono "profondo cordoglio per la sua scomparsa".

"Don Paolino è stato per tutti un punto di riferimento spirituale, umano e sociale. Con il suo servizio pastorale, con la sua attività nel mondo dello sport, della cultura e del sociale, con la creazione di Radio Planargia e della società sportiva Calmedia calcio, ha accompagnato generazioni di giovani e di fedeli, promuovendo e portando avanti valori di solidarietà, dialogo e attenzione verso le persone più fragili" si legge in una nota diffusa dal Comune.

"In questo momento di dolore, esprimiamo sincera vicinanza ai familiari, alla Diocesi, alla comunità parrocchiale e a tutti coloro che hanno condiviso con lui esperienze di vita che rimarranno indelebili.

Resterà il profondo ricordo del suo impegno, della sua umiltà, della sua bontà, della sua testimonianza di fede e della dedizione con cui ha svolto il suo ministero".