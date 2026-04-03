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Paura nel pomeriggio a Nurri, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione nel centro abitato, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mandas.
L’allarme è scattato intorno alle 16:30. Le squadre, giunte rapidamente sul posto, hanno avviato le operazioni di spegnimento, lavorando per contenere le fiamme ed evitare che il rogo potesse estendersi ad altri edifici vicini.
Durante l’intervento, gli uomini del 115 hanno individuato all’interno dell’abitazione alcune bombole di GPL, un elemento che avrebbe potuto aggravare notevolmente la situazione.
I contenitori sono stati immediatamente messi in sicurezza, scongiurando ulteriori rischi, mentre le operazioni sono poi proseguite con la bonifica dell’area interessata dall’incendio.
Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte né feriti. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti di competenza per chiarire l’origine del rogo.