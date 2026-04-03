"Lo adoro, lo stimo, è il mio uomo ideale. Ieri notte gli ho scritto a proposito di Trump e della guerra in Iran. È un uomo che ha coraggio". Valeria Marini, ospite nella puntata di 'Storie al bivio' di Monica Setta, non nasconde il suo debole per il premier spagnolo Pedro Sánchez.

Nella puntata che andrà in onda domani, sabato 4 aprile, la showgirl sarda ha parlato anche di Alberto Sordi: "Con lui i due anni più belli della mia vita. Non l'ho mai detto, ma tra noi ci fu un bacio vero, una cosa dolcissima anche se non poteva preludere a nulla di importante. Troppa differenza di età. Ma conservo i cento foulard che mi regalò in quel periodo".

Su Briatore: "Gli voglio molto bene, una volta per un compleanno mi ha mandato 1000 rose. È un uomo serio e pieno di fascino. Accadde prima che si innamorasse di Elisabetta Gregoraci, ma quel gesto galante mi è rimasto nel cuore".