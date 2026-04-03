Michele Cossa si dice "pronto a lavorare insieme alla mia comunità per una Sestu più competitiva e capace di cogliere le tante opportunità che ha a disposizione". L'esponente dei Riformatori si candida così ufficialmente sindaco della coalizione di centrodestra per le amministrative di giugno: "Avevo inizialmente escluso una mia candidatura a sindaco -afferma -, erano in campo due nomi autorevoli, quelli di Matteo Taccori e Massimiliano Bullita. Ringrazio Matteo e Massimiliano, assieme alle forze politiche del centrodestra, che hanno scelto di aderire alla proposta dei vertici regionali, identificando nella mia persona il candidato più adatto a guidare Sestu per i prossimi cinque anni".

"Oggi posso dire che si sono create le condizioni per accettare la candidatura alla guida del Comune di Sestu - prosegue -, per me punto di riferimento umano e civile. Mi candido con senso del dovere e spirito di servizio, mettendo la mia esperienza a disposizione dei miei concittadini. Sestu è uno dei Comuni sardi più ricchi di opportunità, per la sua posizione strategica rispetto alle più importanti arterie stradali (la 131 e la 130) e alle porte d'accesso alla Sardegna (il porto e l'aeroporto), per la presenza nel suo territorio di asset strategici come il Mercato agroalimentare e la più ben strutturata area commerciale dell'Isola, per la vicinanza al Policlinico universitario".

"Mi candido - conclude - senza enfasi, con rispetto e con umiltà, consapevole che in politica il valore dell'esperienza si misura nella capacità di essere utile alle persone, di rispondere ai bisogni concreti, di costruire soluzioni credibili. È questo lo spirito con cui intendo continuare a occuparmi del mio territorio e della mia comunità".