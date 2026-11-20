La tutela dell'ambiente passa anche dai piccoli gesti quotidiani e dalla partecipazione della comunità. A Quartu Sant'Elena prende il via un mese di iniziative dedicate alla sostenibilità, con interventi che coinvolgeranno il litorale, le scuole, i parchi cittadini e gli uffici comunali. Si comincia domenica con una mattinata di pulizia del Poetto, organizzata insieme al Comune di Cagliari, per rimuovere i rifiuti abbandonati sulla spiaggia e sensibilizzare in particolare sul problema dei mozziconi di sigaretta.

L'appuntamento inaugura il calendario di «Quartu si prende cura – Alberi, acqua, mare. Il futuro sostenibile della città», il progetto promosso dall'amministrazione comunale in occasione della Giornata nazionale degli Alberi e della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Un percorso che punta a diffondere comportamenti più responsabili e a valorizzare il patrimonio ambientale cittadino attraverso attività concrete.

"La sostenibilità ambientale non può essere affidata a singoli interventi o a provvedimenti estemporanei - spiega l'assessora all'Ambiente Romina Mura - Gli alberi, la riduzione della plastica, la cura del Poetto e dei nostri quartieri sono tasselli di un'unica visione di città, più sostenibile, più accogliente e più rispettosa, a tutto vantaggio di chi la vive e di chi la visita".

Il primo intervento è in programma domenica, dalle 10 alle 12 circa, sul Lungomare Poetto, nei pressi dello stabilimento Ottagono. La mattinata sarà dedicata alla raccolta dei rifiuti e alla sensibilizzazione contro l'abbandono dei mozziconi, tra i principali elementi di inquinamento delle spiagge.

Il calendario proseguirà il 24 novembre con «Radici inclusive: gli alberi, i nostri alleati», iniziativa che porterà nuovi alberi nel giardino della scuola secondaria di primo grado Porcu-Satta, in via Turati. Un'occasione per coinvolgere direttamente gli studenti nella cura degli spazi verdi e nella conoscenza dell'importanza del patrimonio arboreo. "Educare le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente è uno dei compiti più importanti che la scuola e tutta la società hanno davanti", spiega l'assessora alla Pubblica Istruzione Marcella Marini.

Il 27 novembre sarà invece dedicato alla riduzione dei rifiuti e al consumo consapevole dell'acqua. In occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, il Comune promuoverà «Acqua in Comune: zero plastica», un'iniziativa rivolta ai dipendenti dell'amministrazione per incentivare comportamenti plastic free anche negli ambienti di lavoro. Nella stessa giornata si tornerà nelle scuole con «Più alberi, più futuro»: nuovi esemplari saranno messi a dimora nel plesso di via Bonn, anche in questo caso con la collaborazione di Coldiretti.

Il programma proseguirà il 29 novembre con una giornata di pulizia e cura del quartiere Quartello, mentre il 30 novembre il Parco del Popolo curdo ospiterà la piantumazione di un ulivo donato dall'ambasciata tedesca. L'albero rappresenta un omaggio in occasione del 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania e rientra nel progetto «75 alberi per 75 luoghi».

La conclusione del percorso è fissata per il 18 dicembre con «Il Poetto da vivere», ultimo appuntamento di un calendario che punta a promuovere una maggiore attenzione verso gli spazi pubblici e le risorse naturali del territorio.

Dalle spiagge alle aree verdi, passando per le scuole e gli uffici, l'obiettivo dell'amministrazione è rendere la sostenibilità parte integrante della vita cittadina, coinvolgendo istituzioni, associazioni e residenti in un percorso condiviso di cura dell'ambiente.