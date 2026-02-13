Nuovo peggioramento in arrivo sulla Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta per piogge, temporali, vento forte e mareggiate a partire dalla serata di oggi, 13 febbraio 2026.

Temporali e pioggia

Allerta a partire dalle ore 18:00 del 13.02.2026 e sino alle ore 23:59 del 14.02.2026

Secondo le previsioni, il maltempo interesserà inizialmente la Sardegna occidentale per poi estendersi progressivamente al resto dell’Isola. Le precipitazioni saranno in prevalenza sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati localmente elevati sulla parte centrale della regione e moderati altrove. La componente temporalesca, pur meno significativa rispetto a quella stratiforme, sarà più probabile tra la tarda serata di oggi e la prima metà della giornata di sabato.

Venti forti e mareggiate

Dalla tarda serata di venerdì 13 e fino a quella di domenica 15 sono attesi venti forti, localmente di burrasca, con mareggiate lungo le coste esposte a occidente. I venti soffieranno inizialmente da sud-ovest, per poi ruotare e disporsi da nord-ovest nella seconda parte di sabato.

Il moto ondoso seguirà la stessa evoluzione: una prima fase con componente sud-occidentale fino alle ore centrali di sabato, quindi una rotazione a nord-ovest. Il picco della mareggiata è previsto nelle prime ore di domenica, con onde che nel Mare di Sardegna potranno superare i sei metri di altezza significativa e con periodi medi superiori ai nove secondi.

I livelli di allerta

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta valido dalle ore 18:00 del 13 febbraio fino alle 23:59 del 14 febbraio 2026.

Nel dettaglio:

• Codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico nelle aree di Iglesiente e Logudoro;

• Codice arancione (criticità moderata) per rischio idraulico e codice giallo per rischio idrogeologico nelle aree di Flumendosa Flumineddu e Campidano;

• Codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico e codice giallo per rischio idraulico nelle aree di Tirso e Montevecchio Pischinappiu.

Le raccomandazioni alla popolazione

In presenza di fenomeni temporaleschi, la Protezione civile raccomanda di limitare gli spostamenti ai soli casi di necessità, restare nelle abitazioni ed evitare locali seminterrati o al piano terra, salendo ai piani superiori in caso di criticità.

È inoltre vietato attraversare torrenti in piena, sia a piedi che con qualsiasi mezzo, sostare in prossimità di ponti e argini e transitare nei sottopassi allagati. Si invita la popolazione a mantenersi costantemente informata sull’evoluzione dei fenomeni e a seguire le indicazioni delle autorità locali.