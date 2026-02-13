Durante l'intera notte, le operazioni di soccorso in risposta alle molteplici richieste di assistenza dovute al forte vento sono proseguite senza sosta in tutta la Sardegna.



I Vigili del Fuoco di Nuoro hanno completato con successo 161 interventi a partire dalle ore 20:00 di ieri, e attualmente si contano ancora circa 80 chiamate in attesa di risposta.



Un totale di 55 unità e 14 mezzi sono stati impiegati sul campo per gestire l'emergenza.



Da quando è iniziata la situazione di maltempo, il Comando di Nuoro ha effettuato oltre 400 interventi su tutto il territorio provinciale.