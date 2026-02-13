PHOTO
Il maltempo continua a flagellare la Sardegna. A Tortolì, in via Mameli, un grosso albero è stato sradicato dal vento ed è crollato su un’auto parcheggiata, schiacciandone la parte posteriore.
Le immagini mostrano il tronco adagiato sulla vettura, con l’area immediatamente transennata per motivi di sicurezza. Il crollo è avvenuto in una zona del centro urbano, su una piazza lastricata.
Il forte vento, che da ore soffia con raffiche intense su gran parte dell’Isola, sta causando numerosi disagi: alberi abbattuti, rami pericolanti e interventi continui di messa in sicurezza.