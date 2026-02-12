Il maltempo continua a provocare disagi anche a Lanusei. Nelle scorse ore, a causa delle forti raffiche di vento, si sono registrati alcuni danni al punto vendita Eurospin della cittadina ogliastrina.

Secondo quanto emerso e come si vede in un video che sta circolando in queste ore su WhatsApp, una vetrata sarebbe andata in frantumi a causa del vento. All’interno del supermercato sarebbero stati rovesciati alcuni espositori/prezziari e sarebbero caduti un paio di pannelli del controsoffitto in polistirolo.

Il punto vendita è stato chiuso temporaneamente nel pomeriggio per consentire le verifiche e la messa in sicurezza degli ambienti. Fortunatamente non si segnalo persone rimaste coinvolte.

IL VIDEO