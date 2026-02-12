PHOTO
Le forti raffiche di maestrale che stanno interessando la Sardegna dalla notte scorsa hanno provocato questa mattina la rottura degli ormeggi del traghetto Athara della Tirrenia, fermo alla banchina del porto commerciale di Porto Torres a causa del maltempo.
Sul posto sono immediatamente intervenuti la Guardia costiera, il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e due rimorchiatori, con l’obiettivo di assicurare la nave in rada ed evitare che potesse andare alla deriva.
Fortunatamente, non si registrano feriti né danni né al traghetto né alla banchina, mentre le operazioni di messa in sicurezza proseguono per garantire il pieno controllo della situazione. L’episodio conferma la potenza dei venti da nord-ovest che stanno interessando la regione e la prontezza dei soccorsi portuali in casi di emergenza.