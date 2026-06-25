Sole cocente e temperature alte, ma anche temporali estivi. Le proiezioni per i prossimi giorni confermano che il culmine di questa fase di caldo intenso in Italia avverrà tra la fine della settimana e l'inizio della successiva, con i termometri che saliranno oltre i 40°C. Tuttavia, si prevedono anche temporali diffusi su tutto il territorio nazionale che, purtroppo, non porteranno un abbassamento significativo delle temperature e del tasso di umidità.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, "a far riflettere è la geografia di questo caldo: non stiamo parlando delle aree interne della Sicilia o della Sardegna, ma di città come Firenze e Parma, nel cuore della Toscana e dell'Emilia. Nel frattempo, metropoli come Milano continueranno a soffrire in un clima che oscilla tra il tropicale, il super tropicale e l'equatoriale".

Secondo l'esperto, "siamo lontani dai mesi di giugno del secolo scorso, quando sotto la Madonnina ci si godeva giornate a 32°C e si riposava con notti fresche a 17°C. La nostra percezione si è talmente assuefatta all'eccesso che, paradossalmente, oggi accogliamo una previsione di 34°C come una buona notizia, definendola una 'rinfrescata'".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani nelle aree interne associati a isolati rovesci o temporali con cumulati deboli, localmente moderati sul settore occidentale. Possibili temporali forti isolati.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo principalmente nelle zone interne.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: calmi o poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, venerdì 26 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani nelle zone interne associati ad isolati rovesci o temporali con cumulati deboli o localmente moderati.

Temperature: minime stazionarie, massime in moderato aumento, localmente anche sensibile.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: calmi o poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti pomeridiani nelle zone interne. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre le massime tenderanno a un aumento. I venti soffieranno deboli a regime di brezza e i mari saranno calmi o poco mossi.