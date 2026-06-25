I Carabinieri della Stazione di Bolotana, coordinati dalla Compagnia di Ottana, hanno denunciato all’Autorità giudiziaria due giovani residenti nel paese, fortemente sospettati di aver incendiato il portone d’ingresso dell’attività di un noto assicuratore locale.

L’episodio sarebbe maturato a seguito di un presunto litigio avvenuto nei primi giorni di giugno 2026 nelle campagne del centro barbaricino. Secondo quanto ricostruito dai militari, dopo alcuni giorni i due avrebbero approfittato del buio della notte per dare alle fiamme il portone dell’esercizio commerciale.

Nel corso di un’altra operazione, gli stessi carabinieri hanno denunciato un cittadino extracomunitario sorpreso mentre trasportava illecitamente rifiuti a bordo di un autocarro. Durante il controllo è stato inoltre sequestrato un ingente quantitativo di rame.

L’attività investigativa si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dai Carabinieri nella provincia di Nuoro per la prevenzione e la repressione dei reati.