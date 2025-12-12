Sono state avviate le procedure per selezionare e reclutare 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente. I candidati interessati potranno presentare la propria candidatura online a partire da oggi e fino al 9 gennaio tramite il portale www.carabinieri.it, nella sezione dedicata ai concorsi, seguendo le fasi stabilite e affrontando le prove indicate nel bando (test scritti di preselezione, di composizione italiana e di conoscenza della lingua inglese, test fisico, valutazioni psicofisiche e attitudinali, prova orale e infine periodo di tirocinio).

Decidere di arruolarsi nell’Arma comporta l’ingresso in un’organizzazione interamente dedicata al servizio della comunità, con il motto distintivo “nei secoli fedele”, che incarna i valori essenziali che devono contraddistinguere ogni individuo che veste la sua prestigiosa divisa. Possono partecipare al concorso cittadini italiani in possesso di diploma o in grado di ottenerlo entro l’anno scolastico 2025/2026, che abbiano compiuto almeno 17 anni e non superato i 22 anni entro la scadenza per la presentazione delle domande.

I vincitori del concorso, ammessi al 208° Corso presso l’Accademia Militare di Modena, seguiranno un percorso formativo della durata di cinque anni, che includerà corsi militari e universitari con indirizzo giuridico-amministrativo all’Accademia Militare di Modena e successivamente alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, al fine di ottenere una laurea magistrale in giurisprudenza. Al termine del percorso di studio, i giovani Ufficiali con il grado di Tenente saranno assegnati a ruoli di comando e responsabilità all’interno delle diverse strutture dell’Arma dei Carabinieri.