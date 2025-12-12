Anche quest'anno, il Natale torna a illuminare i cuori in Sardegna grazie all'iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Nuoro. Nei paesi della Barbagia, Barigadu, Baronia, Marghine-Planargia, Montiferru, Ogliastra e Sarcidano, un ricco calendario di eventi, mercatini, spettacoli e momenti conviviali anima le festività.



Venti comuni partecipano all'iniziativa, da Bari Sardo a Tortolì, creando un vibrante tessuto di celebrazioni che abbraccia le montagne del Gennargentu fino alle coste della Baronia e dell'Ogliastra. Questo network di eventi diffusi rappresenta un'opportunità per esaltare l'identità dei territori, l'ospitalità genuina e le tradizioni locali anche durante la stagione invernale.



Il tema scelto per quest'anno, "Un Natale tutto da vivere: venti paesi in festa tra mercatini, spettacoli, concerti e tante sorprese", promette momenti di musica, arte e divertimento per tutte le età. Le iniziative si protrarranno fino all'Epifania, sostenute da un investimento di oltre 400.000 euro della Camera di Commercio di Nuoro per promuovere il territorio e valorizzare l'economia locale.

"Natale nel cuore della Sardegna rappresenta molto più di una serie di eventi natalizi - dichiara Agostino Cicalò, presidente della Camera di Commercio di Nuoro -. È un'occasione per rafforzare il tessuto sociale ed economico del nostro territorio, valorizzando le eccellenze culturali, enogastronomiche e artigianali che lo caratterizzano. La partecipazione di venti comuni dimostra la vitalità di un territorio che sa fare rete e proporsi come destinazione attrattiva anche durante il periodo invernale."

Il programma completo degli eventi di tutti i Comuni è disponibile sul sito ufficiale: www.natalenelcuoredellasardegna.it