Una giornata interamente dedicata alla salute e alla prevenzione è stata organizzata dalla Asl Ogliastra per avvicinare le persone alle attività e ai servizi offerti dal Consultorio familiare. L'Open Day si terrà mercoledì 17 dicembre presso la Casa della Salute di Lanusei (via dott. Giuseppe Pilia 6), dalle 9:00 alle 17:30. Questa iniziativa, inclusa nel Piano Nazionale Equità nella Salute (PNES), permetterà ai cittadini di partecipare liberamente e senza prenotazione.

"Come Asl Ogliastra siamo beneficiari del progetto PNES denominato 'Il genere al centro della cura', che rafforza l’attività dei consultori familiari – spiega Lorena Paola Urrai, direttrice dei servizi sociosanitari dell’Azienda ogliastrina –. Con questo approccio intendiamo riconoscere le differenze, valorizzare le diversità e garantire pari opportunità di salute. È un impegno che abbracciamo con responsabilità e convinzione – conclude la dottoressa Urrai – certi che possa contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone e l’efficacia dei nostri interventi".



Durante la manifestazione, partecipanti avranno l'opportunità di interagire con il team del consultorio per ricevere consulenze esperte su diversi percorsi.

Giulia Monni, assistente sanitaria, sarà a disposizione per offrire informazioni sulla prevenzione oncologica, vaccinazioni, sicurezza domestica e stili di vita salutari. La ginecologa Silvia Pirarba guiderà il "Percorso donna", affrontando questioni legate alla salute femminile e di coppia, dalla contraccezione alle malattie sessualmente trasmissibili, fino alla menopausa e alla procreazione medicalmente assistita.

Le ostetriche Maria Rosaria Melis e Silvia Murgia forniranno consulenze specifiche su Pap test, tamponi, percorsi nascita e menopausa, mentre le psicologhe Cecilia Puddu e Susanna Ferreli saranno disponibili per colloqui informativi riguardanti la violenza di genere, il disagio giovanile, il bullismo, la genitorialità e le dinamiche familiari. L'assistente sociale Emilia Sechi presenterà gli strumenti e i servizi di sostegno economico e sociale dedicati a donne, famiglie e caregiver in situazioni di vulnerabilità.

Questa iniziativa rappresenta un momento importante di ascolto e vicinanza offerto dall'azienda sociosanitaria ogliastrina ai cittadini, con l'obiettivo di facilitare l'accesso ai servizi e promuovere la cultura della prevenzione. L'evento del 17 dicembre non sarà l'unico, infatti, a partire da gennaio 2026 sono previsti ulteriori Open Day nelle sedi del Consultorio a Tortolì (il 19 febbraio 2026), Jerzu e Seui.