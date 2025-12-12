È stato pubblicato sul portale online dell’ASPAL l’Avviso LIMBAS, che mira a fornire finanziamenti per borse di studio destinate a esperienze di formazione linguistica e professionale all'estero, grazie al sostegno del PR Sardegna FSE+ 2021-2027.

"La Regione Sardegna continua a investire nel futuro dei suoi giovani, riconoscendo il ruolo cruciale delle competenze linguistiche e professionali per il loro successo nel mercato del lavoro. L’Avviso LIMBAS rappresenta un’opportunità strategica in quanto offre esperienze formative e professionalizzanti di alto livello che oggi sono indispensabili per accedere al mondo del lavoro in tutti i settori. Un percorso di questo tipo – sottolinea l’assessora del Lavoro Desirè Manca - non solo rafforza le competenze linguistiche e professionali, ma favorisce anche la capacità di inserirsi in contesti internazionali, rendendo i nostri giovani più competitivi e preparati al rientro in Sardegna. È un investimento sulle persone e sul futuro del mercato del lavoro regionale, capace di creare concrete prospettive occupazionali".

Il finanziamento dell'Avviso è destinato a sostenere giovani disoccupati in Sardegna, residenti da almeno due anni e di età compresa tra 18 e 35 anni, che desiderano frequentare corsi di lingua per ottenere certificazioni riconosciute. Queste borse possono essere integrate con opportunità professionali all'estero come tirocini, corsi specializzati o brevi esperienze lavorative.Le domande dovranno essere inviate tramite la procedura telematica sul portale "SUS - Sportello Unico dei Servizi" a partire dal 23 gennaio 2026 fino alle ore 17.00 del 31 luglio 2026.