Il Comune di Cagliari ha pianificato una sospensione dell'erogazione idrica nel quartiere di Sant'Elia per consentire i lavori di riqualificazione in corso.
Abbanoa ha comunicato che la sospensione avverrà il prossimo lunedì 15 dicembre dalle 8:30 alle 16:30, con possibili cali di pressione e interruzioni temporanee nelle strade elencate. Il servizio tornerà alla normalità una volta completati i lavori, con la possibilità che l'acqua possa risultare torbida al ripristino a causa del processo di riempimento delle condotte.
Gli orari di riapertura potrebbero essere anticipati in caso di tempi minori del previsto.