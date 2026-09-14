Un altro terribile e gravissimo episodio ai danni di un animale indifeso: stavolta un cucciolo di volpe, che è stato salvato in extremis da un gruppo di giovani che avrebbero voluto impiccarlo.

È successo, come riporta Il Messaggero, al Parco dell'Appia Antica, quando un uomo che stava facendo jogging ha notato alcuni ragazzi armeggiare con una corda intorno a qualcosa che si dimenava.

Avvicinandosi ha potuto assistere a una scena terribile: la piccola volpe era impaurita e cercava in tutti i modi di sfuggire alla loro presa, cercando di liberarsi dalla corda che aveva intorno al collo e che stavano per attaccare al ramo di un albero, con l'intento di impiccarla.

L'uomo ha iniziato a inveire contro i giovani, invitandoli a liberare l'animale, e minacciando di chiamare le forze dell'ordine, così, sempre come riporta Il Messaggero, il gruppo si è dileguato, lasciando per terra la corda e la volpe tramortita.

Il cittadino ha quindi preso tra le braccia la piccola volpe e ha provveduto a portarla al Centro Recupero Fauna Selvatica Lipu di Villa Borghese.

Un'altra storia che rischiava davvero di avere un epilogo tragico e agghiacciante, con un essere indifeso vittima della crudeltà umana. Fortunatamente esistono tante persone con un cuore colmo d'amore che si prodigano per gli animali, e che spesso si trovano nel posto giusto al momento giusto, persone che scelgono di non voltarsi dall'altra parte e danno una possibilità a chi non avrebbe potuto salvarsi da solo.