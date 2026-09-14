Cagliari rappresenta la prima tappa italiana, dopo il Tour Mondiale “Campagna in Nord America 2026”, per la nave Amerigo Vespucci che ha attraccato domenica 13 settembre nel capoluogo della Sardegna, per poi concludere il suo viaggio a Trieste passando per Castellammare di Stabia, Napoli e Venezia.

Nella mattina di oggi, lunedì 14 settembre 2026, il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda ha accolto in Municipio il Comandante della Vespucci, Capitano di Vascello, Nicasio Falica.

Il sindaco della città sarda ha dato un caloroso "bentornato" al Comandante e all'intero equipaggio, che rimarrà in città fino a domani, martedì 15 settembre. Come ogni anno, la famosa nave scuola è stata molto gettonata dai visitatori, i quali hanno fatto lunghe code per poter visitarla durante i tre giorni a disposizione.

“Non può che essere un grande onore per noi - ha spiegato il primo cittadino Zedda - essere la prima città scelta dalla nave Amerigo Vespucci come tappa di rientro dal lungo tour nel Nord America”.

Alla conclusione dell'incontro ufficiale, il sindaco di Cagliari ha donato al Capitano di Vascello Falica un libro contenente alcune delle immagini più suggestive della città. In risposta, il Comandante della nave Vespucci ha fatto omaggio al sindaco Zedda con un libro sulla storia della nave e il prestigioso cappellino del Comandante.

La nave Vespucci rimarrà attraccata a Cagliari fino a martedì 15, dopodiché salperà per ricongiungersi con la nave Etna nelle acque del Golfo cagliaritano, entrambe presenti nella città per la Cerimonia di fine Campagna d’Istruzione 2026.

Anche il Comandante della nave Etna, Capitano di Vascello Alessandro Serrani, ha fatto visita a Massimo Zedda.