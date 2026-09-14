Ottime notizie per la scuola elementare di Lu Bagnu, dove recentemente, sono stati completati i lavori di installazione di 8 nuovi climatizzatori presso il complesso scolastico in via Lazio. Questa iniziativa mira a migliorare il comfort per gli studenti e il personale della scuola.

L'Amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto, ha investito circa 15mila euro per questo intervento, al fine di garantire il benessere delle persone e proteggere l'ambiente. Il nuovo impianto di climatizzazione sostituirà il vecchio sistema di riscaldamento a gasolio, notoriamente più inquinante per le emissioni di CO2.

"Abbiamo fatto di questo intervento una priorità assoluta – spiega la sindaca Tirotto – poiché crediamo che una scuola moderna debba essere prima di tutto un luogo accogliente e confortevole per garantire le condizioni migliori di studio delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi".

"È la prima volta che la struttura di via Lazio viene completamente climatizzata - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici e all’Ambiente, Christian Speziga -. Questo nuovo impianto garantirà lezioni più confortevoli in tutte le stagioni e avrà anche un beneficio ambientale che non va trascurato, dato che verrà dismesso l’impianto di riscaldamento alimentato a combustibile fossile".