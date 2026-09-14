Era nel pieno della sua gioventù Pietro Cabras quando, il 6 maggio 2024, durante le operazioni di spegnimento di un incendio divampato tra Tiria e Palmas Arborea, fu colpito da un malore a soli 28 anni. Il giovane agente morì il giorno successivo all’ospedale Brotzu di Cagliari.

A lui è stata intitolata, durante la mattina di oggi, lunedì 14 settembre 2026, la Stazione del Corpo forestale di Cuglieri, luogo nel quale Cabras aveva prestato servizio dal luglio 2023 fino a quella tragica giornata. Una cerimonia nel segno della memoria e del riconoscimento per il servizio svolto dal giovane agente, alla quale hanno preso parte i familiari, la presidente della Regione Alessandra Todde, il Comandante del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale Gianluca Cocco e numerose autorità civili e militari.

“Intitolare la Stazione forestale di Cuglieri a Pietro Cabras significa affidare a un luogo delle nostre istituzioni la memoria di un giovane uomo che ha servito la Sardegna fino all’ultimo giorno della sua vita - ha detto la presidente Todde, rendendo omaggio al giovane agente -. Da oggi il suo nome accompagnerà il lavoro quotidiano di questa Stazione e ci ricorderà il significato più profondo del servizio pubblico. Un servizio svolto spesso lontano dai riflettori, nei boschi e nelle campagne della nostra Isola, dove la tutela dell’ambiente significa anche proteggere le comunità e la loro sicurezza”.

Nel corso della cerimonia, la presidente della Regione ha rivolto alla famiglia di Pietro Cabras la propria vicinanza personale, quella della Giunta regionale e dell’intero Corpo forestale, soffermandosi sulla delicatezza del lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini del Corpo.

“Conosciamo la durezza delle campagne antincendio in Sardegna - ha detto ancora la governatrice -. Dietro ogni intervento ci sono preparazione e competenza, insieme a un senso del dovere che merita il riconoscimento delle istituzioni e dell’intera comunità sarda. Vorrei che questa targa parlasse soprattutto alle nuove generazioni di forestali e raccontasse loro chi era Pietro, la sua giovane età e la scelta che aveva compiuto dedicando il proprio lavoro alla tutela della Sardegna”.

Parole di ricordo e riconoscenza sono arrivate anche dal Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale della Sardegna, Gianluca Cocco, che ha evidenziato il significato dell’intitolazione della Stazione di Cuglieri.

“Da oggi questo presidio territoriale non sarà solo una sede di servizio dell'Amministrazione regionale, ma anche un segno concreto della memoria e della riconoscenza del Corpo Forestale per un giovane che aveva già dimostrato eccezionale professionalità, entusiasmo e senso del dovere - ha affermato il comandante -. Da qui partiranno uomini, donne e mezzi chiamati a proteggere i nostri boschi, il nostro ambiente e le nostre comunità, spesso affrontando situazioni difficili e rischiose. A tutti loro chiediamo di custodire ogni giorno, insieme alla professionalità, anche il patrimonio di valori rappresentato dalla figura di Pietro”.

L’intitolazione della Stazione forestale di Cuglieri rappresenta così un ulteriore segno tangibile del ricordo di Pietro Cabras, affidando il suo nome a quel presidio nel quale aveva prestato servizio e che continuerà a essere punto di riferimento per la tutela del territorio e delle comunità.