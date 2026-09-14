È stata un vero e proprio successo l'ottava edizione di Fondali Puliti a Castelsardo, dove una quarantina di volontari che si sono riuniti al porto per aiutare i subacquei a ripulire il fondale marino.

Guidati dall'assessore all'Ambiente Christian Speziga, i partecipanti hanno recuperato circa 50 nasse e 150 chilogrammi di plastica. La giornata è stata resa possibile grazie al supporto della Guardia Costiera, delle marinerie locali e di diverse organizzazioni, tra cui il Mistral Diving, l'Asd Isula, la Lega Navale di Castelsardo e altre. Tra i volontari c'erano anche sommozzatori esperti come Romano Ieran, con oltre 4000 immersioni nel Golfo dell'Asinara.

"Questa giornata è stata molto preziosa per il nostro territorio - commenta l’assessore Speziga -.Fondali puliti è un’iniziativa di grande valore per la tutela dell’ambiente marino e per la sensibilizzazione della comunità. Il Comune è da tempo impegnato su questi temi e di recente ha organizzato una prima giornata di sensibilizzazione dedicata alla posidonia oceanica, promossa dalla Conservatoria delle coste. Oggi si è svolto un ulteriore importante appuntamento dedicato alla tutela e alla valorizzazione del nostro patrimonio ambientale e culturale-archeologico".