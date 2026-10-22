Un dettaglio trovato in uno zaino abbandonato ha permesso agli investigatori di risalire al presunto responsabile della violenza sessuale denunciata da una studentessa tedesca di 21 anni, arrivata a Milano per il programma Erasmus. Un cittadino peruviano di 31 anni, irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora, è stato fermato martedì 20 ottobre con l'accusa di aver abusato della giovane.

Secondo quanto riferito dall'Ansa, che cita fonti vicine all'inchiesta, l'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 4:45 di giovedì 15 ottobre in via Giacosa, nei pressi del Parco Trotter. La ragazza ha raccontato di essere stata violentata da due uomini. Dopo l'episodio è riuscita a chiedere aiuto a due passanti, che hanno dato l'allarme. La 21enne è stata quindi accompagnata alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti sanitari.

Le indagini si sono concentrate fin da subito sui filmati delle telecamere di sorveglianza e sugli elementi raccolti nella zona dell'aggressione. Tra questi, uno zainetto che si è rivelato decisivo per individuare il sospettato. Al suo interno i carabinieri avrebbero trovato lo scontrino di un supermercato: attraverso le immagini registrate nell'esercizio commerciale, gli investigatori sono riusciti a isolare il volto dell'uomo. La successiva identificazione è stata possibile grazie anche a una tessera SIM rinvenuta nello stesso zaino.

Il 31enne è stato interrogato durante l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. La decisione del gip è attesa nelle prossime ore.