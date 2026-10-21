È online il programma di “Intelligenze. Istruzione, innovazione, ricerca”, la Festa nazionale tematica dell’Unità del Partito democratico, in calendario dal 22 al 24 ottobre al Centro culturale La Vetreria di Cagliari. Al centro della tre giorni il governo dell’innovazione e la riduzione delle disuguaglianze nell’accesso alla conoscenza e alle opportunità.

La manifestazione, coordinata da Marco Meloni con Irene Manzi, Stefania Bonaldi, Alfredo D’Attorre, i Giovani Democratici e il Pd sardo e provinciale, riunirà esponenti politici, esperti e rappresentanti delle parti sociali.

Giovedì 22 si parlerà di algoritmi, politica industriale e alternative alle politiche della destra, concludendo la giornata con lo spettacolo “Lo zaino delle parole” di Luca Manzi. Venerdì 23, a partire dalle 10.30, il programma affronterà temi che spaziano dall’economia alla scuola, dall’intelligenza artificiale al lavoro e ai diritti, fino al 41-bis e ai rischi di infiltrazione criminale in Sardegna. La serata prevede stand-up comedy con artisti di The Comedy Club e dj set.

Sabato 24 gli incontri saranno dedicati, tra gli altri argomenti, all’organizzazione del Pd, alla casa, ai giovani, alla ricerca e all’insularità. La conclusione è prevista alle 18 con la segretaria nazionale Elly Schlein, dopo gli interventi di Marco Meloni, Silvio Lai, Alessandra Todde e Massimo Zedda. Il suo intervento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook “PD Provincia di Cagliari”.