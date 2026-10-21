Tagli ai collegamenti invernali di Ryanair ad Alghero e Olbia, mentre Cagliari registra una crescita dell'offerta. A illustrare il piano per l'inverno 2026 è stato questa mattina a Cagliari Jason McGuinness, Chief Commercial Officer della compagnia, che attribuisce le riduzioni alla mancata abolizione annuale dell'addizionale municipale. Previsto un calo della capacità del 15% ad Alghero e del 50% a Olbia, con la soppressione di una rotta. Nel capoluogo sono invece attesi una nuova tratta per Forlì e più voli per Milano Malpensa e Venezia.

«Accogliamo con favore la decisione della Regione Sardegna di sospendere l'addizionale municipale durante gli inverni 2026 e 2027 - ha detto McGuinness -, ma la misura è arrivata troppo tardi per incidere sull'operativo dell'inverno 2026 ed è ben lontana dall'abolizione per tutto l'anno necessaria a ripristinare la competitività della Sardegna, in particolare ad Alghero e Olbia, che soffrono di una cronica stagionalità».

Ryanair si dice pronta, in caso di abolizione annuale della tassa, a investire 400 milioni di dollari con quattro aerei aggiuntivi, una nuova base nel nord dell'Isola, due milioni di passeggeri in più all'anno e oltre 900 posti di lavoro in cinque anni. La compagnia contesta inoltre i quasi 50 milioni annui destinati dalla Regione al sistema degli oneri di servizio pubblico.

L'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca replica che non si tratta di un taglio generalizzato, ma di una rimodulazione dell'offerta. «Rispettiamo le legittime scelte commerciali di Ryanair, ma è necessario riportare il confronto sui numeri reali e soprattutto sugli obiettivi che la Regione Sardegna intende perseguire attraverso l'impiego delle risorse pubbliche».

La priorità, spiega Manca, è rafforzare i collegamenti invernali e nei mesi di spalla, senza impiegare fondi pubblici per incentivare ulteriormente i voli estivi. L'assessora difende inoltre la continuità territoriale, definendola «l'unico strumento a oggi capace di garantire, nei fatti e numeri alla mano, ai sardi la certezza dello spostamento».