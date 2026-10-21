Quattro nuovi ufficiali per i Carabinieri della provincia di Nuoro. A presentarli alla stampa è stato il comandante provinciale, colonnello Gennaro Cassese, che ha rivolto loro gli auguri di buon lavoro, sottolineando l'importanza della presenza dell'Arma per garantire sicurezza e vicinanza ai cittadini.

Il capitano Alberto Nardone, nato a Cagliari nel 1993, è il nuovo comandante della Compagnia di Nuoro. Dopo la formazione all'Accademia di Modena e alla Scuola Ufficiali di Roma, ha guidato la Compagnia di Alassio dal 2022 al 2026.

A Lanusei arriva il capitano Giovanni Arpino, romano classe 1998, già comandante del Nucleo operativo e radiomobile di Brindisi, dove ha retto anche temporaneamente il comando della Compagnia.

Il capitano Davide Boniardi, nato a Monza nel 1997, ha assunto il 12 ottobre il comando della Compagnia di Jerzu. Proviene dal 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania e ha partecipato a tre missioni all'estero, a Beirut, Baghdad e Abidjan, occupandosi di scorta e protezione del personale diplomatico e di cooperazione antiterrorismo.

Infine, il tenente Daniel Lombardi, originario di Ghilarza e nato nel 1989, è il nuovo comandante del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo. Arruolato nel 2010, ha prestato servizio in diverse stazioni tra Oristanese e Cagliaritano e ha comandato la Tenenza di Medicina prima di assumere il nuovo incarico lo scorso 5 settembre.

Cassese ha ringraziato i predecessori per il lavoro svolto, ricordando ai nuovi ufficiali le aspettative delle comunità che saranno chiamati a servire.