Una violenta rissa avvenuta la scorsa notte a Induno Olona, nel Varesotto, ha causato la morte di un uomo di 30 anni e il ricovero d'urgenza di un padre e suo figlio per le ferite riportate. Secondo Tg Com 24, che ha riportato la notizia, la colluttazione sarebbe avvenuta intorno all'una di notte, e avrebbe visto l'uso di diverse armi improprie e coltelli, con le cause ancora da determinare.

Il giovane di 30 anni è stato colpito al busto durante lo scontro, subendo ferite che si sono rivelate fatali nonostante l'intervento del personale medico.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Varese e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Varese, che stanno conducendo le indagini in collaborazione con la Procura di Varese.

La salma della vittima è stata trasportata all'ospedale di Varese, dove è a disposizione dell'autorità giudiziaria.