Choc in provincia di Pisa, dove un grave episodio ha coinvolto due ragazze di dodici anni all'interno della palestra di una scuola media. Come riportato da Tg Com 24, durante l'ora di educazione fisica, una delle giovani avrebbe attirato l'altra nel bagno con una scusa, per poi colpirla al collo con un paio di forbici, causandole ferite lievi.

La vittima è stata prontamente trasferita in ospedale e successivamente dimessa, mentre l'altra è stata portata in caserma dai carabinieri insieme ai genitori, senza però spiegare i motivi dell'aggressione.

L'episodio è stato definito dagli inquirenti come un gesto compiuto per motivi assolutamente futili. I carabinieri stanno indagando sull'accaduto e hanno inviato una relazione preliminare alla procura minorile, sebbene al momento non siano state ipotizzate accuse legali a causa dell'età della giovane aggressore.

Le autorità giudiziarie stanno mantenendo il massimo riserbo sulle indagini in corso, ma si presume che verranno analizzati tutti i dispositivi elettronici della ragazza responsabile dell'aggressione al fine di individuare eventuali motivazioni dietro il gesto violento.