Un altro dramma sul lavoro, stavolta a Valle Castellana, frazione di San Vito, nel Teramano. Un ragazzo di 30 anni è morto in un incidente mentre era impegnato in un cantiere per conto di una ditta.

Per cause da verificare, alcune lamiere sarebbero finite addosso al giovane operaio. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco, ma per il malcapitato non c'è stato nulla da fare.

Degli accertamenti si stanno occupando i carabinieri, che hanno aperto un’inchiesta sulla tragedia.