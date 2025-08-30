Un volo si è trasformato in dramma questa mattina, nei cieli di Livorno Ferraris, nel Vercellese. Un ultraleggero è precipitato in un campo di riso e, dopo l’impatto al suolo, ha preso fuoco. Per le due persone a bordo, padre e figlia, non c’è stato scampo.

Le vittime sono Massimiliano Monticone, residente a Casale Monferrato, e la figlia di 18 anni. Monticone lavorava come controllore di volo al centro radar Enav di Linate. Grande appassionato di aviazione, aveva condiviso proprio di recente su Facebook le immagini di un volo in Istria insieme alla ragazza, che definiva con orgoglio “la mia beautiful copilot”.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente carabinieri, vigili del fuoco e operatori del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano.