Il Cagliari scende in campo alle 20:45 per la seconda giornata di campionato. Ospiti al Maradona, i rossoblu dovranno tentare l'impresa contro il Napoli, fresco di tricolore cucito sul petto.
Mister Pisacane schiera la difesa a tre con Luperto, Mina e Zappa davanti a Zaccagno. Sulla fascia destra esordisce dal 1' Palestra, il giovane esterno di centrocampo arrivato in prestito dall'Atalanta.
A completare la linea mediana Adopo, Prati, Deiola e Obert sull'altro versante. Davanti Esposito supportato da Folorunsho. Solo panchina, dunque, per Luvumbo, Oristanio, e Kiliksoy, pronti a dar manforte da subentrati nel corso del match.
Così invece il Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rahmani, Juan Jesus, Spinazzola, Lobotka, Anguiss, De Bruyne, McTominay, Politano, Lucca.