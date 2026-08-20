Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 agosto, a Priero, nel Cuneese. Un uomo di 73 anni ha perso la vita mentre stava effettuando alcuni lavori all'esterno di un agriturismo.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un cancello che stava riparando. L'esatta dinamica dell'incidente e le cause che hanno provocato il cedimento sono ancora da chiarire.

La vittima sarebbe il marito della titolare dell'azienda agricola a cui fa capo la struttura.

L'allarme ha fatto scattare immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale del 118, arrivato anche con l'eliambulanza. Per il 73enne, però, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente.

Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.