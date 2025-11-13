Tragedia questa mattina in una scuola media di Marcianise, in provincia di Caserta. Una ragazzina di 12 anni è morta dopo essere caduta da una finestra dell’istituto “Calcara”.

Secondo una prima ricostruzione, la studentessa avrebbe chiesto di uscire dall’aula per recarsi in bagno. Poco dopo, il suo corpo è stato ritrovato sul selciato del cortile interno, dopo un volo di circa dieci metri.

Il personale scolastico ha immediatamente allertato i soccorsi: sul posto è intervenuto il 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione la giovane è deceduta poco dopo il trasporto in ospedale.

Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato, che ha avviato un’inchiesta per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire le cause della tragedia.