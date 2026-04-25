Oggi le notizie non mancano, anzi: arrivano da ogni parte, in ogni momento. Eppure, proprio mentre l’informazione diventa più accessibile, cresce una sensazione diffusa di incertezza. Ci si informa continuamente, ma fidarsi è sempre più difficile.

Non è solo una questione di fake news nel senso più classico. Accanto alle bufale costruite per convincere il pubblico, si sta facendo strada un meccanismo più sottile. In alcuni casi, le notizie false non servono tanto a ingannare chi le legge, quanto a colpire chi le pubblica. Funzionano come esche: contenuti studiati per sembrare credibili, spesso accompagnati da materiali manipolati, che vengono fatti circolare fino a raggiungere giornalisti o redazioni. Se finiscono online senza verifiche sufficienti, il passo successivo è smascherare l’inganno. A quel punto, il danno è fatto: a essere messa in discussione è la credibilità di chi ha diffuso la notizia.

Questo tipo di dinamica si inserisce in un contesto già complicato. Gli italiani, per esempio, si informano soprattutto attraverso social network, motori di ricerca e passaparola. Ma quando si parla di fiducia, continuano a indicare quotidiani e telegiornali come le fonti più affidabili. È una contraddizione evidente: si usano di più i canali di cui ci si fida meno.

C’è poi un altro elemento che pesa, il tempo dedicato all’informazione. Per molti si tratta di pochi minuti al giorno, spesso consumati in modo rapido e distratto. Non sorprende, quindi, che una larga parte delle persone ammetta di avere difficoltà a distinguere tra notizie vere e false. E ancora meno sorprende che tanti abbiano creduto, almeno una volta, a contenuti rivelatisi sbagliati, arrivando anche a condividerli.

In questo scenario, la disintermediazione — cioè l’accesso diretto alle notizie senza filtri professionali — ha cambiato tutto. Da un lato ha ampliato le possibilità di informarsi, dall’altro ha reso il sistema più caotico. Fonti attendibili e contenuti manipolati convivono nello stesso spazio, spesso senza distinzione chiara. A influenzare ciò che vediamo contribuiscono anche algoritmi e interessi economici o politici, che tendono a rafforzare ciò che già pensiamo invece di metterlo in discussione.

Non è la prima volta che l’informazione si confronta con questi problemi. Già più di un secolo fa il cosiddetto “giornalismo giallo” puntava su titoli sensazionalistici e storie costruite per attirare lettori. Oggi, però, la differenza è nella velocità e nella portata: una notizia, vera o falsa, può diffondersi ovunque in pochi minuti.

Il risultato è un clima in cui la fiducia si erode poco alla volta. E quando si arriva a dubitare di tutto, anche le informazioni corrette rischiano di perdere peso. È qui che si crea il cortocircuito: meno fiducia significa più spazio per la disinformazione, che a sua volta alimenta altra sfiducia.

Uscire da questa spirale non è semplice. Servono regole, certo, ma anche responsabilità diffusa da parte di chi produce informazione, delle piattaforme che la distribuiscono e di chi la consuma. In un flusso continuo di notizie, fermarsi un attimo e chiedersi da dove arriva quello che stiamo leggendo, e perché, resta una delle poche difese davvero alla portata di tutti.