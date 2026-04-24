Su proposta dell'assessore della Programmazione e del Bilancio, Giuseppe Meloni, la Giunta regionale ha approvato la variazione di bilancio triennale che avrà a disposizione oltre 350 milioni da programmare ulteriormente nel triennio su un ammontare complessivo di 750 milioni, in parte già destinato dall'Esecutivo alla sanità e a misure contro lo spopolamento.

Il provvedimento passerà ora al Consiglio regionale - in prima battuta alla commissione Bilancio - che potrà anche decidere di modificare la destinazione di tutti i fondi disponibili con vari emendamenti.

Nel primo anno oltre 100 milioni andranno su sanità e Politiche sociali, 30 milioni per la fusione dei tre aeroporti isolani, 6 milioni per la valorizzazione delle Domus de Janas, 30 milioni per lavoro e occupazione, di cui 10 per la formazione professionale.