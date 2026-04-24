In occasione della Settimana internazionale della immunizzazione la Asl di Sassari lancia un appello: “i vaccini funzionano, per ogni generazione. La protezione che noi abbiamo grazie ai vaccini deve accompagnare l'individuo lungo tutto l'arco della vita, dall'infanzia passando per l'adolescenza, sino all’età adulta. L’invito che noi operatori possiamo fare è di avvicinarsi agli ambulatori vaccinali per chiedere informazioni sui vaccini, fidarsi in informazioni scientifiche corrette e della nostra esperienza e programmare in tutta serenità il proprio vaccino. Grazie alla vaccinazione abbiamo eradicato alcune malattie come il vaiolo e abbiamo diminuito quasi globalmente alcune malattie, come ad esempio la poliomelite”, spiega Anna Burruni, direttrice della Sc Igiene e Sanità pubblica della Asl di Sassari.

In occasione della giornata mondiale contro la Meningite, che si celebra il 24 aprile di ogni anno, la Asl n. 1 di Sassari ha organizzato degli open day dedicati, ad accesso diretto, rivolti ai soggetti a rischio.

“Purtroppo nel 10% dei casi la meningite può portare al decesso e nel 20% dei casi può lasciare gravi controindicazioni, come sordità, problemi neurologici o amputazioni. Grazie alla vaccinazione noi possiamo proteggerci da forme gravi di meningite. A disposizione abbiamo dei vaccini che sono molto efficaci e sicuri, per questo il mio invito è di avvicinarsi alla vaccinazione consapevolmente e tranquillamente”, conclude Burruni.

Gli open day dedicati alla vaccinazione contro il meningococco sono rivolti agli adolescenti dai 12 anni e a tutti i soggetti fragili. Queste le date: