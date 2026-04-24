Sono stati svelati nuovi nomi della lineup del Red Valley Festival, in programma dal 13 al 15 agosto nell’Olbia Arena: Achille Lauro, Bresh, Chiello, Clara, Ditonellapiaga e Boss Doms per la prima giornata, Shiva e 22Simba per il Day 2 e Annalisa e Sayf per la terza giornata sono gli artisti che si aggiungeranno a quelli già annunciati, Ernia, Kid Yugi, Noyz Narcos, Promessa, Rrari Dal Tacco, Samurai Jay e Sfera Ebbasta.

Sono tra le voci più interessanti della scena musicale italiana e ora sono pronti a salire sul palco, confermando il Red Valley Festival come uno dei più importanti festival d'Italia, capace di unire generi, artisti e pubblico in un'unica grande esperienza musicale.

Dopo aver celebrato nel 2025 un importante traguardo, i suoi primi dieci anni di musica, il festival guarda ora alla sua undicesima edizione. Achille Lauro ha scelto il Red Valley Festival come sua unica data estiva, dopo un anno di successi. Tra le new entry spiccano Sayf, con il nuovo album "Santissimo" in uscita l'8 maggio, Ditonellapiaga con "Miss Italia" e Chiello con "Agonia", tutti reduci dal successo al Festival di Sanremo. Si aggiungono inoltre Boss Doms, come una nuova tappa del suo tour, insieme a Bresh e Clara, da anni tra gli artisti più richiesti dalla community del festival.

Tra i grandi ritorni Shiva, tra i protagonisti più acclamati dell'edizione 2025, Annalisa, già headliner nel 2024 con uno spettacolo memorabile e 22Simba, che dopo aver aperto il festival nel 2024 tornerà quest'anno con un nuovo show.