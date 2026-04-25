C’è un luogo, nel cuore della Sardegna, dove anche il silenzio sembra portare con sé il peso della storia. Le case in pietra si stringono lungo vicoli stretti e immobili, le porte consumate dal tempo custodiscono storie antiche e il vento attraversa le vie del borgo come una voce lontana, facendosi testimone di racconti passati e credenze secolari. A Lollove, minuscola frazione rurale alle porte di Nuoro, il confine tra realtà e leggenda si è fatto così sottile da diventare quasi invisibile.

Proprio in questo piccolo borgo medievale rimbomba l'eco di un'antica condanna. Lollove, infatti, deve la sua fama non solo alla bellezza magnetica delle sue architetture rurali, ma in buona parte anche a una leggenda oscura che ne ha alimentato le narrazioni per secoli. La storia racconta di un legame spezzato tra il sacro e il profano, culminato in un anatema che sembra aver cristallizzato il villaggio in un eterno presente.

L’ombra dello scandalo e l’ira delle monache

Le radici del mito affondano in un passato lontano nella memoria e nel tempo, quando a Lollove sorgeva un antico monastero abitato dalle suore francescane. La tradizione orale narra che l'idillio religioso si interruppe bruscamente a causa di uno scandalo: alcune religiose furono accusate di aver intrattenuto relazioni proibite con i pastori della zona. Quando la notizia giunse alle autorità ecclesiastiche, la punizione fu esemplare e le monache vennero cacciate dal borgo. Mentre si allontanavano, cariche di risentimento e amarezza, una di loro si voltò verso le case di pietra e pronunciò una sentenza terribile: "Lollove, as a essere chei s'abba 'e su mare: no as a creschere ne as a diminuire mai!" (“Lollove sarai come l’acqua del mare: non crescerai e non morirai mai!”).

La condanna della stagnazione eterna

Così, secondo la credenza, paragonando Lollove all'acqua del mare, la maledizione decretava che il borgo non sarebbe mai cresciuto né del tutto scomparso, restando prigioniero di una dimensione sospesa. Una profezia che ha trovato accostamento nella realtà storica del villaggio, che ha sempre lottato contro un isolamento estremo e una demografia pressoché immobile. Si diceva persino che il numero degli abitanti rimanesse costante per un macabro equilibrio: ogni nuova nascita o arrivo veniva bilanciato da una partenza o da un decesso, quasi come se il luogo stesso rifiutasse qualsiasi forma di espansione.

Dal maleficio alla riscoperta culturale

Paradossalmente, proprio ciò che era considerato un castigo si è rivelato nel tempo la fortuna di Lollove. L'assenza di progresso industriale e urbano ha protetto il borgo dalla modernizzazione selvaggia, permettendogli di conservare intatto il suo fascino medievale. Oggi, l'anatema delle suore viene riletto come una sorta di incantesimo protettivo che ha trasformato il villaggio in un museo a cielo aperto. Inserito tra i borghi più belli d'Italia, Lollove attira viaggiatori da tutto il mondo, dimostrando come l'immobilità profetizzata secoli fa sia diventata oggi la chiave della sua rinascita turistica e della sua immortale identità barbagina. Forse sì, non crescerà mai, ma non morirà neanche: vivrà, sostenuta dal fascino e dalla spinta del mito, dall'amore dei pochi residenti e dalla curiosità dei visitatori, portando con sé testimonianza di una storia senza tempo, che ancora oggi contribuisce a rafforzarne l'unicità.