Momenti di paura nel centro abitato di Lotzorai durante la mattina di oggi, martedì 18 novembre, quando una Fiat Panda ha preso fuoco improvvisamente. Il conducente, accortosi subito dell’incendio, ha avuto la prontezza di accostare il veicolo all’interno di un distributore, evitando conseguenze peggiori.

Sul posto è intervenuta la 11A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tortolì, che ha spento le fiamme in tempi rapidi e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano feriti.

Le autorità raccomandano sempre di mantenere la calma in caso di emergenze e di chiamare immediatamente i soccorsi.