Nel parcheggio riservato ai dipendenti del comune di Capoterra, un uomo in uno stato di alterazione psicofisica avrebbe estratto un coltello a serramanico e avrebbe tentato di estorcere denaro al sindaco e ai servizi sociali.

L'uomo, un 49enne disoccupato già noto alle Forze di Polizia, è stato arrestato dai Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Cagliari con l'accusa di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante l'accaduto, alcuni presenti hanno avvisato un carabiniere in abiti civili che è riuscito a disarmare e immobilizzare l'uomo in attesa dell'arrivo di rinforzi.

Dopo aver ricostruito l'accaduto, i carabinieri hanno condotto l'uomo in caserma e successivamente al carcere di Uta per essere a disposizione dell'autorità giudiziaria.