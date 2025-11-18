Momenti di tensione a Olbia dove, durante un'operazione di routine di controllo del territorio, i Carabinieri della locale stazione hanno avvistato una densa nuvola di fumo provenire da Berchiddeddu. Arrivati sul posto, i militari hanno scoperto un incendio di rifiuti su un terreno privato, composto principalmente da materiali organici e ingombranti come vecchi elettrodomestici, mobili e rottami metallici, bruciati illegalmente.



Una volta spento l'incendio, che ha interessato un'area di circa 15 metri quadrati, l'area è stata posta sotto sequestro per permettere la successiva bonifica e messa in sicurezza, considerando le potenziali conseguenze ambientali legate alla combustione incontrollata di materiali diversi.



Un uomo del posto è stato denunciato in libertà dai Carabinieri per il reato di combustione illecita di rifiuti. Le indagini sono condotte dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.



