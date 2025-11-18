Grazie alla stretta collaborazione tra AISLA, rappresentata dalla referente territoriale Rosa Puligheddu e dalla sede Nazionale, e la ASL 3 di Nuoro, si è concluso oggi, martedì 18 novembre, il perfezionamento del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dopo due anni di intensi incontri. L'obiettivo è garantire una cura adeguata e continua, in conformità con le linee guida regionali.



Il PDTA SLA dell'ASL 3 di Nuoro, conforme alle direttive della Regione Sardegna, copre l'intero percorso di assistenza, dalla diagnosi alla terapia, assicurando adeguatezza, trasversalità e continuità.

Grazie alla collaborazione con AISLA e alla partecipazione ai Tavoli Tecnici, si unisce l'esperienza dell'associazione con gli enti territoriali, creando un segnale positivo di collaborazione a vantaggio della Comunità SLA.