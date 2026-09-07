Una vera e propria strage sulle strade italiane la scorsa settimana, durante la quale sono morti 16 pedoni. Tra le vittime, tre sono state coinvolte in incidenti durante gare di rally, portando il bilancio delle vittime dall'inizio dell'anno a 280, con 189 uomini e 91 donne deceduti, di cui 127 avevano più di 65 anni. I dati sono stati elaborati dall'Osservatorio Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale.

Il mese di gennaio 2025 ha registrato 47 vittime, seguito da 30 a febbraio, 40 a marzo, 27 ad aprile, 32 a maggio, 33 a giugno, 28 a luglio, 31 ad agosto e finora 12 a settembre. Nei primi otto mesi dell'anno, rispetto al 2025, si è osservato un aumento dell'8% dei decessi di pedoni: 268 rispetto a 248. La Lombardia si posiziona al primo posto nella classifica delle regioni con 42 morti, seguita dal Veneto (31) e dal Lazio (27).

Dal principio del 2026, si contano 126 incidenti mortali sulle strisce pedonali e 24 casi di pirateria stradale. Lo scorso anno, secondo i dati comunicati da Istat, sono deceduti 419 pedoni.