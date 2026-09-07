L’estate 2026 si avvia verso una svolta. Dopo settimane caratterizzate da temperature elevate e superiori alla media, come riporta la giornalista Enrica Battifoglia, i prossimi due giorni potrebbero essere gli ultimi con il grande caldo. Da mercoledì 9 settembre è infatti atteso un deciso cambiamento, con l’arrivo di aria più fresca e piogge.

"È in arrivo un cambiamento sostanziale rispetto a quanto abbiamo visto finora", osserva Bernado Gozzini, direttore del consorzio Lamma del Consiglio Nazionale delle Ricerche, come riporta l0articolo della collega. Se le previsioni a lunga scadenza restano incerte, è ormai imminente "la rottura di una lunga estate".

A determinare il cambio di scenario sarà, secondo l'esperto e come riportato da Battifoglia, una "maggiore dinamicità della circolazione atmosferica", legata all’arrivo di una perturbazione atlantica. La massa d’aria fredda raggiungerà inizialmente Gran Bretagna e Francia per poi spostarsi verso l’Italia, provocando un sensibile calo delle temperature.

I primi segnali potrebbero arrivare già martedì al Nord, con maggiore instabilità sull’arco alpino, soprattutto tra Piemonte, Lombardia e Veneto. Mercoledì 9 il peggioramento si estenderà al Centro-Nord, con precipitazioni legate allo scontro tra l’aria fredda in quota e quella calda accumulata nei giorni precedenti.

Si attendono "temporali intensi e non si escludono colpi di vento e grandinate: sarà una situazione - dice Gozzini - da seguire in ciascuna regione".

Giovedì 10 il maltempo raggiungerà anche il Centro e il Sud, interessando in particolare le regioni tirreniche e, tra le altre, Sicilia, Campania, Puglia e Calabria. Ancora instabilità è prevista venerdì e nel prossimo fine settimana soprattutto al Sud, tra Puglia, Calabria e Basilicata.

Il cambiamento potrebbe accompagnare l’Italia fino a metà settembre, ma non è ancora possibile escludere un ritorno del caldo nella seconda parte del mese.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, lunedì 7 settembre

Cielo generalmente sereno con addensamenti pomeridiani associati a possibili rovesci o temporali isolati principalmente sui rilievi orientali. Locali nebbie o foschie mattutine specie sul settore orientale.

Temperature: senza variazioni di rilievo in entrambi i valori.

Venti: a regime di brezza. Calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 8 settembre

Cielo generalmente sereno con addensamenti pomeridiani sui rilievi orientali associati a possibili rovesci o temporali isolati.

Temperature: stazionarie o localmente in lieve aumento sul settore meridionale in entrambi i valori.

Venti: a regime di brezza. Calma nelle ore notturne.

Mari: calmi o poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso con possibili precipitazioni isolate deboli. Per mercoledì si prevede cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso con aumento della copertura dal pomeriggio. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie mercoledì mentre subiranno un sensibile calo in entrambi i valori nella giornata seguente. I venti soffieranno di direzione variabile tendenti al rinforzo e a disporsi da Ovest Nord-Ovest già nel corso della giornata di mercoledì. I mari saranno inizialmente poco mossi con moto ondoso in aumento già dalle ore centrali di mercoledì.